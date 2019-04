Brände Lastwagenanhänger brennt: A8 vollgesperrt Wegen eines brennenden Lastwagenanhängers ist die Autobahn 8 in Oberbayern gesperrt worden.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/Archivbild

Holzkirchen.Ein 55-Jähriger war am frühen Montagnachmittag mit seinem Lastwagen nach Karlsruhe unterwegs, als sein mit Holzbrettern beladener Auflieger in Höhe Holzkirchen (Landkreis Miesbach) Feuer fing, wie die Polizei mitteilte. Die Sperrung in Richtung München sollte für die Lösch- und Räumarbeiten mehrere Stunden dauern.

Der Fahrer war wegen eines Defektes an der hinteren Achse seines Aufliegers in eine Nothaltebucht bei Holzkirchen gefahren. Dort bemerkte er dann das Feuer und koppelte die Zugmaschine ab. Der Anhänger brannte komplett aus. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 100 000 Euro.