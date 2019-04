Kriminalität Lastwagenfahrer beklaut Polizistin Ein Lastwagenfahrer hat sich in Schwaben für einen Diebstahl ganz offensichtlich das falsche Opfer ausgesucht: Der 61-Jährige steckte sich nach seiner Festnahme auf dem Weg zur Wache das Handy einer Polizistin ein, wie die Beamten am Samstag mitteilten.

Mail an die Redaktion Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Frank Leonhardt/Archiv

Illertissen.Auf der Inspektion in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) angekommen, fiel der Frau auf, dass ihr Mobiltelefon fehlte. Ihre Kollegen riefen ihre Nummer an - und es klingelte in der Hosentasche des Festgenommenen. Der Mann war am Freitag betrunken mit seinem Lastwagen auf der Gegenspur einer Straße gefahren; mehrere Fahrzeuge mussten ihm ausweichen. Die Einsatzkräfte nahmen ihn deswegen vorläufig fest.

Ähnlich ungeschickt stellte sich am selben Tag ein Krimineller in Günzburg an. Weil er sein Handy im Supermarkt verloren hatte, rannte ein 17-Jähriger auf seiner Flucht an den Ort seiner Diebestour zurück. Dabei schnappte der Sicherheitsdienst den Dieb. Der junge Mann hatte zuvor in dem Geschäft ein Küchenutensil klauen wollen, wurde aber erwischt und floh vor dem Kaufhausdetektiv.