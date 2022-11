Roth Lastwagenfahrer nach Auffahrunfall auf A9 in Lebensgefahr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 im Landkreis Roth ist der Fahrer eines Lastwagens lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war am Mittwoch mit seinem Fahrzeug in einen anderen Laster an einem Stau-Ende gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde er bei dem Unfall nahe Thalmässing in der Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt. Die A9 in Richtung Berlin wurde komplett gesperrt. Die Unfallstelle sollte von einem Gutachter untersucht werden, danach sollte mit den Bergungsarbeiten begonnen werden.

dpa