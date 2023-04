Verkehr Lastwagenfahrer ohne Führerschein verursacht schweren Unfall

Bei einem Unfall auf regennasser Straße auf der Autobahn 7 in Unterfranken ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Er hatte keinen Führerschein und war bei den Wetterbedingungen zu schnell unterwegs gewesen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Autobahn wurde nach dem Vorfall am Dienstag für mehr als sieben Stunden gesperrt.

dpa