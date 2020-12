Anzeige

Unfälle Lastwagenfahrer verlässt sich auf Navi und bleibt stecken Mit unerschütterlichem Vertrauen ist ein Lastwagenfahrer seinem Navigationssystem in Unterfranken so lange gefolgt, bis er sein Gefährt in einem Kurvenknick festgefahren hat.

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/dpa

Königsberg.

Seinem Sattelzug hatte der 56-Jährige zu einer Firma in Königsberg im Landkreis Haßberge steuern wollen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kurz vor dem Ziel sei er aber aus unerklärlichem Grund in einen anderen Ortsteil gelotst worden. Dort steckte der Sattelzug schließlich in einer Kurve fest.

Weil er das Gefährt allein nicht mehr rangieren konnte, mussten Helfer der Straßenmeisterei anrücken. Sie demontierten die Leitplanken - aber vergebens. Weil auch das nicht half, wurde schließlich ein Abschleppdienst gerufen.

Der Stadt Königsberg entstand an Leitplanken, Baum und Boden den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 5000 Euro. Da auch der Lastwagen in etwa gleicher Höhe beschädigt wurde, reagierte die Polizei verständnisvoll: Der ortsunkundige Fahrer wurde nur mündlich verwarnt.