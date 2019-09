Lebensmittel Lauge im Bier: Rückruf ausgeweitet Weil sich Reinigungsmittel in den Flaschen befinden könnte, weitet Franken Bräu die Rückrufaktion seines Pilses aus.

Merken

Mail an die Redaktion Die Brauerei Franken Bräu weitet die Rückrufaktion wegen Lauge im Bier aus. Foto: Nocolas Armer/Archivbild

Mitwitz.Weil sich Reinigungsmittel in den Flaschen befinden könnte, weitet die Brauerei aus Oberfranken eine Rückrufaktion des Produkts „Franken Bräu Pilsener“ aus.

Wegen eines „technischen Defekts einer Kontrolleinrichtung unserer Flaschen-Abfüllerei“ könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in Flaschen mit den Haltbarkeitsdaten 05.05.2020 und 06.05.2020 Reste von Reinigungsmittel (Lauge) befänden, teilte die Lorenz Bauer GmbH und Co KG am Dienstag mit.

Bereits Ende August hatte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf seinem Portal lebensmittelwarnung.de eine Mitteilung zu verunreinigtem Bier der Brauerei veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft Coburg hatte angekündigt, den Fall zu prüfen.

Eine Gesundheitsgefährdung sowie eine starke Geschmacksbeeinträchtigung seien nicht auszuschließen, teilte der Hersteller nun mit. Die zurückgerufene Ware werde am Einkaufsort oder direkt von der Brauerei ersetzt, hieß es. Verkauft wurde das Bier laut dem Internetportal lebensmittelwarnung.de in Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen. (dpa)