Rekordmeister im Visier Laut Bild-Bericht: Razzia beim FC Bayern München und in Allianz Arena

In der Zentrale des Rekordmeisters FC Bayern München sowie in der Allianz Arena soll es eine Razzia gegeben haben. −Symbolbild: dpa

München, Landeshauptstadt.Nicht nur sportlich läuft es beim FC Bayern München alles andere als rund: Nun soll es auch noch eine Razzia in der Zentrale des Rekordmeisters sowie in der Allianz Arena gegeben haben. Das berichtete die Bild-Zeitung am Freitagabend.

Grund soll ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen und Milliardär Alisher Usmanov sein. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, dass die Behörde nicht gegen den FC Bayern München beziehungsweise Verantwortliche oder Angehörige des Vereins ermittle. Der Fußballklub sei dem Bild-Bericht zufolge nicht Beschuldigter, sondern Zeuge.

Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine . Auch der Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, lebt am Tegernsee.

− che