Schneemassen Lawinenabgänge enden glimpflich Eine Lawine hat im Oberallgäu die Fenster eines Hotels zerstört. Im Berchtesgadener Land wurde eine Bundesstraße verschüttet.

Mail an die Redaktion Die vom Bayerischen Roten Kreuz Kreisverband Berchtesgadener Land zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Rettungskräfte im Einsatz nach dem Abgang einer Lawine. Foto: Markus Leitner/BRK BGL/dpa

Lawine drückt Fenster eines Hotels ein

Eine Lawine ist im Oberallgäu abgegangen und hat in Balderschwang ein Hotel getroffen. Verletzt wurde am Montagmorgen von den Schneemassen nach Angaben eines Polizeisprechers niemand. Die Lawine mit einer Breite von 300 Metern drückte Fenster des Hotels ein und Schnee gelangte ins Innere. Weder Gäste noch Angestellte wurden vermisst.

Ein Mensch erlitt einen Schwächeanfall und wurde von einem Arzt versorgt. Ob das im Zusammenhang mit der Lawine stand, war zunächst unklar. Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten aber zunächst nicht mit Räumungsarbeiten beginnen.

Die Zufahrt zur Gemeinde Balderschwang ist wegen der Lawinengefahr seit Sonntag gesperrt. Rund 1300 Menschen sitzen dort fest.

Bundesstraße vom Schnee verschüttet

Eine Lawine hat am späten Sonntagabend eine Bundesstraße im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land teilweise verschüttet. Es seien keine Autos begraben und keine Menschen verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zu Montag. Rettungskräfte - unter anderem von der Bergwacht - waren im Einsatz. Die 15 Meter lange und fünf Meter hohe Lawine traf auf der B 305 zwischen Weißbach an der Alpenstraße und Inzell auf. Der Straßenabschnitt im Gemeindegebiet Schneizlreuth sollte zunächst bis zum Montagmittag gesperrt bleiben.

