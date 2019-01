Tiere Lawinengefahr: Das letzte Haserl ist in Sicherheit Auch der letzte Hase muss nun im von Lawinengefahr betroffenen Raiten im Landkreis Traunstein nichts mehr befürchten.

Merken

Mail an die Redaktion Die Behörden evakuieren den Landkreis Traunstein wegen akuter Lawinengefahr. Foto: Christoph Reichwein/Archiv

Raiten.Laut dem Traunsteiner Landratsamt wurden in der Nacht insgesamt 80 Rinder, fünf Ziegen, ein Schaf, ein Pferd sowie ein Hase aus der akuten Gefahrenzone evakuiert. Wie Landrat Siegfried Walch am Donnerstag mitteilte, haben mehrere Landwirte die Tiere in der Nacht auf eigene Gefahr aus dem Gefahrenbereich geholt und mit einem Viehtransporter abtransportiert, da man sie nicht unversorgt zurücklassen wollte.

Die Aktion sei eine absolute Ausnahme gewesen und vom Landratsamt überwacht worden. Das Zeitfenster zwischen 4 und 5 Uhr morgens sei gewählt worden, weil die Lawinenkommission die Gefahrenlage für diese Zeit am stabilsten eingeschätzt habe.

Der von Lawinengefahr betroffene Ortsteil Raiten ist laut Walch damit nun vollständig evakuiert. Alle 266 betroffenen Menschen seien mittlerweile bei Familien, Freunden oder Bekannten untergebracht, eine Notunterbringung im Feuerwehrhaus sei also nicht mehr notwendig.