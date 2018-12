Wetter Lawinengefahr in den Alpen nimmt ab An Heiligabend wurde die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Inzwischen herrscht bis 1800 Meter nur noch ein geringes Risiko.

Mail an die Redaktion Den letzten tödlichen Lawinenunfall gab es in den Alpen im Januar 2018. Foto: Angelika Warmuth/dpa

München.Gute Nachricht für Wintersportler in den Weihnachtsferien: Die Gefahr vor Lawinen in den bayerischen Alpen geht zurück. Die Lage habe sich „deutlich entspannt“, sagte ein Sprecher des Lawinenwarndienstes Bayern in München. Am Donnerstag herrschte bis 1800 Höhenmetern ein geringes Risiko vor Abgängen, in höheren Lagen galt eine mäßige Gefahrenstufe. In den kommenden Tagen soll sich die Lawinengefahr weiter entspannen.

Größtes Problem seien ältere Triebschneefelder, so der Warndienst. Gruppen von Skifahrern ohne richtigen Abstand zueinander könnten abseits der Piste die Schneebretter zusätzlich belasten und so lostreten. An Heiligabend hatten die Behörden für die Allgäuer, die Werdenfelser und die Berchtesgadener Alpen die zweithöchste von fünf Warnstufen ausgerufen. Ab 2000 Metern hatte wegen viel Neuschnee und des starken Windes eine große Gefahr vor Lawinen geherrscht.

Seit Februar 1991 sind in den Alpen im Freistaat 56 Menschen von Lawinen mitgerissen und getötet worden. Zuletzt starb Ende Januar dieses Jahres ein 30-Jähriger, nachdem er am Geigelstein (Landkreis Traunstein) von einer Lawine verschüttet worden war. (dpa)

