Wetter Lawinengefahr in den bayerischen Alpen Die Behörden warnen vor einem großen Schneelawinen-Risiko. Bereits ein einzelner Skifahrer könne der Auslöser sein.

Mail an die Redaktion Ein Schild mit der Aufschrift "Lawinengefahr". Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Vor einer erheblichen Lawinengefahr in den bayerischen Alpen haben die Behörden gewarnt. Bereits ein einzelner Skifahrer könnte in den Hochlagen Schneebrettlawinen auslösen, wie die Lawinenwarnzentrale am Montag mitteilte. Grund seien frische Triebschneeansammlungen, deren Schneemassen bereits bei einer geringen Zusatzbelastung abgleiten können. Die Gefahr sei auch an Steilhängen groß – dort sei mit Lawinen zu rechnen, die sich selbst auslösen.

Der Lawinenwarndienst rief daher in mehreren bayerischen Gebieten die Warnstufe drei aus. Betroffen sind die Allgäuer, Ammergauer, Werdenfelser, Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sowie die Bayerischen Voralpen.

Durch den anhaltenden Regen droht sich die Lawinengefahr zu erhöhen. Dringt das Wasser bis auf den Boden durch, können Schneedecken auf dem glatten Untergrund leicht abgleiten. Eine Kaltfront bringt am Dienstag Neuschnee - was wiederum zu frischem Triebschnee und damit anhaltender Lawinengefahr führt.

