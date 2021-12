Wetter Lawinenwarndienst startet tägliche Berichte mit neuen Karten

Weite Teile der Alpen sind schneebedeckt, das Allgäu startet in die Skisaison. Wer ein weißes Wochenende abseits der Pisten in den Bergen verbringen will, sollte sich aber über die Lawinengefahr informieren. Bei den Lageberichten dazu gibt es nun einige Veränderungen.