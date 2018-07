Finanzen

LBS: Bausparen und Kredite boomen

Die Sorge vor steigenden Zinsen hat in Bayern offensichtlich einen Bauspar-Boom zur Folge. Die Landesbausparkasse (LBS) rechnet damit, dass die Kunden heuer neue Bausparverträge mit einem Volumen von 7,8 Milliarden Euro abschließen - das wären über zehn Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Zudem leihen sich die LBS-Kunden auch erheblich mehr Geld als früher: Das Kreditgeschäft soll in diesem Jahr um ein Fünftel auf rund 1,3 Milliarden Euro zulegen, wie Vorstandschef Erwin Bumberger am Mittwoch in München erläuterte.