Gesellschaft Lebenserwartung weiter gestiegen Höhere Werte als die Bevölkerung im Freistaat Bayern erreichen nur zwei Bundesländer: Baden-Württemberg und Sachsen.

Fürth.Die Menschen in Bayern werden immer älter. Die Lebenserwartung der Bevölkerung nehme nach der jüngsten amtlichen Sterbetafel weiterhin zu, teilte das Landesamt für Statistik in Fürth am Dienstag mit. Neugeborene Buben könnten demnach im Schnitt 79,5 Jahre, die Mädchen 83,9 Jahre alt werden. Damit liegt die Lebenserwartung bei Männern um fast fünf Jahre höher als vor 20 Jahren, bei den Frauen um mehr als drei Jahre höher.

Im deutschlandweiten Vergleich liegen die bayerischen Buben bei der Lebenserwartung um rund 0,9 Lebensjahre über dem Bundesdurchschnitt und belegen hinter Baden-Württemberg den zweiten Platz. Die Mädchen liegen 0,5 Jahre über dem Bundesdurchschnitt. Höhere Werte erreichen nur Baden-Württemberg und Sachsen.