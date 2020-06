Anzeige

Mail an die Redaktion Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt". Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Dachau.Ein 37-Jähriger geriet am frühen Samstagmorgen bei Pfaffenhofen an der Glonn (Landkreis Dachau) aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit dem Wagen eines 25-Jährigen zusammen. Beide Männer wurden durch den Aufprall in ihren Autos eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den 25-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, auch der 37-Jährige wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt, die Staatsstraße 2052 war am Morgen in beide Richtungen komplett gesperrt.