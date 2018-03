Unfälle

Lebensgefährliche Verbrennungen nach Stromschlag in Bahnhof

Lebensgefährliche Verbrennungen hat ein 21-Jähriger nach einem Stromschlag auf dem Geländes des Rangierbahnhofs Augsburg-Nord erlitten. Vermutlich sei der Mann auf einen abgestellten Kesselwagen geklettert, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Dabei sei er offenbar der Oberleitung so nahe gekommen, dass es zu einem sogenannten Stromüberschlag kam. Der Stromschlag sei so heftig gewesen, dass der 21-Jährige von dem Wagen geschleudert wurde und schwerste Brandverletzungen erlitt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Münchner Spezialklinik.