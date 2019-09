Verbrechen Lebenslänglich im Sophia-Prozess Im Prozess um die getötete Tramperin wurde der marokkanische Lkw-Fahrer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Mail an die Redaktion Der mutmaßliche Täter muss sich wegen Mordes vor dem Landgericht Bayreuth verantworten. Foto: Daniel Karmann/dpa

Bayreuth.Wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung an der Tramperin Sophia Lösche hat das Landgericht Bayreuth einen Lastwagenfahrer zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sprach den 42-Jährigen am Mittwoch schuldig, die Studentin im vergangenen Jahr umgebracht zu haben.

Sophia Lösche hatte vor gut einem Jahr von Leipzig in Richtung Nürnberg trampen wollen. Von dort wollte sie nach Aussage ihres Bruders Andreas Lösche per S-Bahn zu ihrer Familie nach Amberg in der Oberpfalz fahren. Dort kam die 28-Jährige aber nie an. Die eigentliche Tat soll sich in Oberfranken ereignet haben.

Leiche im Straßengraben entdeckt

Sophias Leiche wurde später in einem Straßengraben in Spanien entdeckt. Der Anklage zufolge hat der marokkanische Fernfahrer die Tramperin ermordet, um eine sexuelle Straftat zu verdecken. Hinweise auf ein solches Delikt hatten Rechtsmediziner aber nicht gefunden, so dass selbst die Oberstaatsanwältin in ihrem Plädoyer davon abrückte.

Sie forderte daher eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Der Angeklagte habe Sophia noch am Abend der Abfahrt mit einem Radmutterschlüssel schwer verletzt. Um die Verletzungen zu vertuschen, habe er sie nach einer zehnminütigen Pause erschlagen. Das „Sterben der Sophia auf Raten“ spreche für eine besondere Schwere der Schuld, hatte der Anwalt der Eltern plädiert.

Sophia war nach den ersten Schlägen tot

Die Studentin sei schon nach den ersten Schlägen tot gewesen, widersprach der Verteidiger des geständigen Fernfahrers. Er plädierte daher für eine mehrjährige Haftstrafe wegen Totschlags.

Die Plädoyers Staatsanwaltschaft: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Sophia Lösche am Rastplatz Sperbes getötet wurde. Dort soll es zu einer sexuellen Annäherung des Angeklagten (Foto: Karmann) gekommen sein. Nachdem Sophia sich wehrte und dem Marokkaner mit der Hand ins Gesicht schlug, sei er aggressiv geworden und habe sie zunächst mit einem Radmutternschlüssel verletzt und einige Zeit später getötet. Die Staatsanwaltschaft fordert wegen Mordes zur Verdeckung einer Straftat lebenslange Haft.

Nebenklage: Die Nebenklage ist nicht überzeugt, dass Sophia in Deutschland getötet wurde. Sie hält auch eine Tat in Frankreich für möglich.Der Täter sei hinterhältig vorgegangen, deshalb wird das Gericht aufgefordert, neben einer lebenslangen Haftstrafe auch eine besondere Schwere der Schuld zu prüfen.

Verteidigung: Die Verteidigung bleibt bei der Auffassung, dass – wie vom Angeklagten beteuert – kein sexuelles Motiv dahinter steckte, sondern möglicherweise eine Auseinandersetzung um einen Brocken Haschisch. Der Angeklagte habe Sophia in Sperbes getötet, unmittelbar nach dem Streit und nicht in zwei aufeinanderfolgenden Taten. Deshalb wird eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert.

Die Familie hatte wiederholt die Arbeit der deutschen Ermittler kritisiert. Sie hätten Sophia lange als Vermisstenfall eingestuft, obwohl von Anfang an der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen vorgelegen habe. Auch habe die Kommunikation zwischen den Bundesländern Bayern und Sachsen nicht funktioniert, hatte Andreas Lösche gesagt.

Der Fall hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht, Rechtspopulisten versuchten, Sophias Tod zu instrumentalisieren. Unter anderem hatten Teilnehmer einer AfD-Demo in Chemnitz, einem „Schweigemarsch“, im vergangenen Jahr das Foto der Studentin im Großformat durch die Innenstadt getragen. Die Familie Lösche betonte vor diesem Hintergrund immer wieder, dass es in dem Verfahren nicht um Gewalt von Flüchtlingen gehe, sondern um Gewalt gegen Frauen.

