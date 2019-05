Justiz Lebenslang für Familientyrann Ein 31-Jähriger hat seine gesamte Familie erstochen. Seine Tat hatte er zuvor mehrfach angekündigt. Nun fiel ein Urteil.

Mail an die Redaktion Der 31-Jährige erhielt lebenslang. Dazu wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Foto: Nicolas Armer/dpa

Ansbach.Für Oberstaatsanwalt Michael Schrotberger hat es schon vor dem Urteil an der Täterschaft des Mannes keine Zweifel gegeben. „Der Angeklagte hat getötet, um seine Frau zu bestrafen. Er hat so gehandelt, wie er immer gehandelt hat. Nur diesmal hat er eins draufgesetzt“, sagt der Ankläger vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Ansbach.

Der 31-Jährige habe in seiner Familie ein „Klima der Gewalt und der Erniedrigung“ geschaffen, um diese zu beherrschen. Mehrmals in der neunjährigen Ehe habe er seiner Frau mit dem Tod der Kinder gedroht. „Dieses eingeübte Verhaltensmuster hat er dann ,fatal realisiert‘“, sagt Schrotberger. Stunden später folgte ihm der Vorsitzende Richter.

Besonders schwere Schuld festgestellt

Die erste große Strafkammer im Landgericht Ansbach sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der 31-Jährige seine drei Kinder und deren Mutter vergangenen Juni im mittelfränkischen Gunzenhausen ermordet hat. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren wäre dann rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Der Vorsitzende Richter Claus Körner folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte habe ein unfassbares Verbrechen begangen.

Nach Übergriffen gegen die zwei Söhne hatte die Polizei im Juni vergangenen Jahres ein Kontaktverbot gegen den Maschinen- und Anlagenführer verhängt. Doch dieser verschaffte sich dennoch Zutritt zur Wohnung. Unter dem Vorwand, seine Wäsche und ein Ladekabel in Empfang nehmen zu wollen, lockte er seinen Schwager, der zum Schutz der Familie in der Wohnung übernachtet hatte, mit Kurznachrichten aus dem Haus.

Frau schilderte bei Polizei die Gewalttätigkeit

Während der Schwager unten am Hauseingang des Mehrfamilienhauses wartete, öffnete der Mann laut Anklage mit einem Zweitschlüssel die Wohnung. Und erstach dort demnach erst seine sieben und neun Jahre alten Buben, dann seine dreijährige Tochter und die 29-jährige Frau. Am Mittwoch verliest das Gericht die letzte Polizeivernehmung der Frau – vor ihrem Tod. Darin schildert die 29-Jährige am Tag vor der Tat die langjährige Gewalt gegen sich und ihre zwei Söhne. „Er hat mich auch selbst gepackt und am Hals gewürgt. Er hat den Hang dazu, Messer zu nehmen. Er hat mir das Messer gezeigt und gesagt, „willst du sterben, dann mache ich das fertig““, gab sie bei der Polizei zu Protokoll. Sie habe nun vor, sich endgültig zu trennen und am Amtsgericht einen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz zu erwirken. Sie wollte offenbar eine schnelle Härtefallscheidung. Am nächsten Morgen um kurz nach 5 Uhr war sie tot. (dpa)

