Kriminalität

Lebenslange Haftstrafe nach Raubmord an Bayreuther Rentner

Im Prozess um einen Raubmord an einem 88 Jahre alten Rentner in Bayreuth ist einer der beiden Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht sah es am Montag als erwiesen an, dass der 36-Jährige das Opfer ermordet hat. Der zweite Angeklagte erhielt wegen Diebstahls und unterlassener Hilfeleistung eine Haftstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten.