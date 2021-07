Anzeige

Medizin Lebensretter in der Nachbarschaft Im Regensburger Rettungssystem wird eine App erprobt, die die Überlebenschancen bei Herzstillstand erhöhen soll.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Bei einem Herz-Kreislaufstillstand zählt jede Sekunde. Deshalb sollen geübte Helfer nun im Regensburger Raum zu Notfällen gerufen werden, um schon mit der Reanimation zu beginnen, bevor der Rettungsdienst eintrifft. Foto: Jan Dommel

Regensburg.Im entscheidenden Moment die richtigen Menschen in seiner Umgebung zu haben, das kann lebensrettend sein. Das hat vor drei Jahren der Regensburger Notfallmediziner Prof. Dr. Rainer Neugebauer, Mitbegründer des Rettungszentrums Regensburg, am eigenen Leib erfahren. Neugebauer war mit einem Herz-Kreislaufstillstand vor dem Haus seiner Tochter zusammengebrochen. Ein zufällig vorbeikommender Krankenpfleger und eine Anästhesistin, die sich ebenfalls in der Nähe aufhielt, fingen sofort mit Herz-Druckmassage und Beatmung an und sicherten damit das Überleben. „Das war großes Glück“, sagte Neugebauer später. Und genau hier setzt nun ein neues System in Stadt und Landkreis Regensburg an. Die App „Mobile Retter“ alarmiert mittels GPS-Ortung registrierte und qualifizierte Helfer in der Umgebung solcher Notfälle, um schon vor dem Eintreffen der Rettungsdienste mit der Wiederbelebung beginnen zu können. Eine zweijährige Studie am Uniklinikum Regensburg wird den Erfolg auswerten. Neugebauer sagt: „Wenn man gut ausgebildete Menschen findet, die sich das zutrauen, dann kann das ein Erfolg werden.“

#### ### ## ### ######## ######## ## ########### ##### #### ##### ########### ############# ####-###################. ### ############## ##### ######### ### #### #######. #### #### ######### ######################## ###### ##### ### ################ ####### #### #### ####### ####### ############ ### ####### ###, ##### ## ### ### ######## ### ######-######-##########.##. ### ##### ######, ### ###########, ##### ### ################ ## ####### #### #######. #### ### ############### ######## ################ #### ### ##### #######, ### ### #### ######### ####. ##### ## ###### ######## ##### ################ ##### ########## #### ############## ######## ############, #### ####### ############ ####### ##########, ### ## ###### ###### ### ### ######.

###### #### ########## ###### ### ### ####### ###### ########## ##### ##############. ### #### ### ########### ####### ### ############ ########, ### ###############, ### ############## ### ############## ### #################### ########## ### ### ############ ########## ##########. ##### ### ############# ########## ### ######## ##. ####### ######### ### ### ###### ### ########## ### ###### ####### ## ### ##. ###### #### ### ### ################## ########### ### ##################### ########## ########## ### ############ ####-######, ####### ###### ### ##########-######### ################ ############ ######### ### ############## ############ ###. #### ############ ######### ## ##### ### ######### ########## ###### ##### ## ### ######### #### ###### ####### ### ############ ######. ######### #### ### ### ### ##########. ##### ### #######, ### ### ## ##################### #### ######### ## ############, ## ## ###### ##### ############## ##### ################ ######### ## ######, ##### ## ### ### ######## ### ####### ######. ######### #### ### ####### ### ### ######### ############. ### ########### ########## #### ## ###### #### ##### ### ############# ## ### ############## #####. ####### ##### ### #############, ##### ##. ###### ##### ### ####### ######### ###########.

###### ##########, ################# ### ########## ### ######### ## ######### ########## ### #### #### ## ###### ### ### ############ ######### #####, ### #### ####### ###########. „## ########- ### ############## ### ## ############ ### #############, ### ###### ###### ##### ### ### ###### ###“, #### ##. #### ###### ####### ### ##########, ### #### ############ ### ########### ##### ####### ## ####### ########### ###, ##### ### ############ ## ### ######## ##########, ## ### ########## ##### ## ##########. ### ############ ################## ### ########## ### ############### ####: „### ### ########## ### ################ #### ## ###### ## ########## ######## ########## ##### ##### ######. ### ##### ################# #### ### ####### ###### ########## #### ####. ### ### ##### #########, #### ###################### ######### ##### ########### ######.“

### #### ### #######, ## ### ## #####, #### ######### ######. ########### ##### ### ### ## #### ###### ## ##### ### ######### #########. ###############, ############, #################, ################ ### ######## ### ########## ########### ## ### ########### ###### #### ######. ####### #### #### ## ###### ### ########################### ### ### ################### ### ### ############# ## ### ######-### ########.

### #### ########## ### #### ########## ### ###### ######## ## ######, ## ### ### ###### ############ ######## ####. ########## #### ## ## ########. ### ########## ################## ############# #### #### ### ######. ################ ##### ### ############## ###### #### #.## ####### ## ########## – #### ########## #### ####### ###### ### ### ###############. ## ########## ######### ## ### ####### ### ############# ###### ## #.## #######. ### #### ############# ## ########## ## #### #### ###### ### ### ####### ####### ########## ### ### ######### ##########. ### „###### ### ### #############“ ####### ## ##### ## #########, ### ############ ################ #### ####### ##########. ### ############# ########## ####### ### „######### #############“, ### #### ############# ##### ##### ###### ##### ######## ###### #######.

######### ##### ### ##

### ### ############ ########## ########## (###) ### #### ################ ###### ##### ##### ##### ### ### ########### ###########. #### ###### ### ### ######## ##### ######## ### ############## ############# #### ##### ############## ## ### ############# ###########. „##### ######### ##### ###### #### ########### ### ### ##, ### ####### ### #### ############# ####### ## ############# ######## ## ### ####### #####“, ######### #####. ##### ###### #### ##########, #### ### ####### ### ###### ### ###### ######## ### ######### ########### ####. ### ################## ### ################## ########## ####### #### ### ########## ######## ### ####.

########### ############, ### ####### #### ### ### #### ####### ### ### ########### ########, ###### ###### ### ############### ########## ### ##### ####### ### ### #####-##### #############. #### ### ######## ####, #### ### ####### ####-#################, ### ########## ###### ### #### #####, ### ### ############# ###, ### ######### ### ###### ######### ### ##### ######## #######, #### ### ################. „#### ###### #### ########## ### ### #### ### #############. #### ##### ###### ### ## ### ##############.“ ############ ### ### #### ### ### ########## ### ####### ######### ###### ##### ###################.