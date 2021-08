Anzeige

Prozess Lebte Moritz nach Flutkanal-Sturz noch? Neue Beweise: Auf dem Handy des Opfers sind Bewegungsdaten – Stunden nachdem er ins Wasser fiel. Das könnte eine Wende sein.

Von André Baumgarten

Merken

Mail an die Redaktion Ein schlichtes Kreuz steht am Ufer des Flutkanal in Weiden, so der 21-jährige Moritz G. vergangenes Jahr ertrunken sein soll. Foto: André Baumgarten

Weiden.Ein Foto aus einer Shisha-Bar war sein letztes Lebenszeichen. Moritz schickte es am 11. September 2020, um 21.30 Uhr an seine Freundin. Eine Stunde später soll der 21-Jährige ertrunken sein – während drei Freunde am Flutkanal in Weiden stehen, Videos drehen und lachen statt zu helfen. So sieht das die Staatsanwaltschaft. Nun steht hinter der Rekonstruktion der Partynacht ein großes Fragezeichen. Die Verteidiger überraschten das Schwurgericht mit völlig neuen Beweisen.

### ##### ### ###### ## ### ##### ##### ### ############ #### ## ####### ### ######### ######## ######. ### ##### ########### ##### ### ####### ### ##################### ####### ###### ##### ### ###### ### ########### ### ### ############### ########### ### ########### ####### ######. ######### ##### ### ############ ##. ####### #####, ### #### ### ##### ##########. ### ## #########, ########### #### #### ####### ## ############ ### ######## ############.

####. ##. ### ######### ###### ##### ### ###### ## ################ ##### ### #######. ### ######### ############, #### ########## ######## ####### ### ##################, ######## ###### ######. ## ###### #### ### ### ######### ########:„##### #### ### ############ ############## ### ### #####.“ ### ### ########### ### ######### ############## ### ######## ######### ###### ####.

„##### #### ### ######### ‚########## ##########‘ ###### ########“, ####### #########. ### „####“, ### ## ################ ######## ##### ######, #### ###### #. ## ####### ### ########## #####, ### #########. ### ################ #### ######## ### ############ ### #### ############# ### „##########“ #######.

####### ####### ### ####### ####?

#### ### ###########, ## #########, #### ###### #. ########### ## #### ### ### ##### #########, ### ## ###### ### ###### ####### ###### #####. ######### #### ### ##-####### ###### ###### #### #############, ### #### #### ####### ### ######## ## ######### ### ###### ######## ### #########.

############# ######## #########, ### ###### ### ##### ### ##### ############ ################# ########### ## ######. ##### ######## ### ##### ###########, „### ### ##### ##### ####, ### ### ############, ### ### ############# #### ### ############ ##### ####### ###########“. ### ####### #### #### ##. ##### ##. ##### ## ##### #### ########### ### ################# #########, ####### ### ######### ####### ###.

####### ## ##. ############### (##.#.) ##### ### ############ ### ######## #### ### ### ########### ########## ######. ############ ### ####### ######## ##, ## #### ### „############“ ### ############### ##. ####### #### ##### ## ######. ### ####### ###### ######### ##### ### ############, ### ####### ### ############ „############“. #### ##### ### ### ################# ####### ############## ######## ### #### ####### ####. ##. #### #######.

#### ####### ##### ###, #### ### ##-####### #### ###### ##### ## ### ######### ########## ############# ### ### ### ###### ####### ####### ########### ###, ### #### #####. ### ########## ### ### #### ### #### ### ########### ###### ###### #########, #### ### ##### #### ######## ###- ### ############# #### ####, ### ## #####. ##### ####### ##### „### ###### ###### ##### ## ########“, ###### ####### ### ### #############.

#### ### ## ########## ## ##### ### ###### ### ####### ########## ############## ### ##### ########### ## ### ######### ###### ### ############# ## ##. #### ## #########-#######. ### ########### ###### ########### ##### ##. ######## #### ### ### ############ ####é ######, ### ######‘ „###### ######“ ###### ######## ### ### ##### ### ##### ############ ### ############## ######### ###### ######. #### ##### ### ##### ### ### #####-######-###, ### ### ### ###### ### ### ####### #######.

########### ############# ####

##### #### ### ############# ##### ### ####### ### ####### ###### ######## ############, ### ### #### ############. #### ########### ######### ### ############## ###### „### ########### ######### ### #### #######“ ### ### ########## #### ######### ### ###### ### ### ######### ### ########## ### ############# ### ### ### „### ## ########## ########## ################## #########“. ###: ## #### #### ######## ####### ##################### #######.

#### ###### ######## ## ############# ### ########### ##### ### ####### ##### ### ################ #### ## ############ ########. ######## ### ########## ####### #######, ### ### ######### ### ############## ### ######## #######. ### ###### ### ################ ## #########-####### ##### ## ### ##,# ##### #### ## #### – ### ###### (##, #### ##### ########) ##### #####, ### ######## (##) #### ##### ### ### #### (##), ### ###### ########## ######, ########### ##### ##### ########## ### ##########.

### ####### ####### ############ ### ######### ##### ###########. ### #### ### ############### #### ############# ### #### ###### ########, ## ######### ######## ###### #### ##############. ##### ####### #### ### ############## ###### ##### #########, ### ##### #########. ####### ### ### ### „### ########## ### ######## ######## ###########“. ### #### ########### ###### ### ######### ####### ### ### ######. #### ### ## ##### #####, ##### ### „######## ### ###########“.

### ################ #### ##### ##### ### ### ####, ### „### #### ########“, ### ######## ## ### ###### ### #### ### ###########. ## ###########, ### ## ### ######### „#### ########## ####, ### ## ### ###### #####“, ##### #####. ######, ### ######## (##) ## #### ### ########## ######, ###### ##### #############. ### ###### ###### #. ## ##.## ### ### ### ####### ###### ## #### ######. „## ### ## ### ########“, ##### ### ################. #### ##### ### ## ######### #### ###########, ### ### ######. „####, ### ##### ######, ### #####.“

### ### ## #### ### „########“?

## ##### ####### ############ ### ## #####, ### ### ##-####### #### #######, #### ############ ######### ### #### ## #### ##### ###### ######. #### ###### ##### #### ####### #####, #### ### ################ ### „#### ### ########### #####“, ### ## #######. #### ### ## ###### #########, ## ### ### ##. ######### ####, #### ##.## ###, ####### ####, #### ## ### ##### ###. ##### ### ## #########. ### ########### ###### ### „########## ###### ####### ########“ ###### ### ###### #######. „### ### ### ########.“

### ### ########## ##### ###### ###### ####### ##### #########. ## ### ########### ### ##-########## ########## ####, ##### ### ####### ### ######. ### ####### ##### ####### ### ## ### ############, #### ###### ############ ####### ###### ###, #### ## ## ## ### ########### ####.