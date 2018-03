Basketball

Legende Pesic: Froh, nicht mehr in der Bundesliga zu coachen

Der frühere Basketball-Bundestrainer Svetislav Pesic will aus Verärgerung über die Verantwortlichen aus der Bundesliga in seiner Karriere keinen deutschen Verein mehr coachen. „Es klingt hart, aber es ist die Wahrheit: Ich stehe jeden Tag auf und bin glücklich, nicht mehr Trainer in der BBL zu sein. Nicht Trainer von Bayern München, sondern Trainer in der BBL“, sagte der 68 Jahre alte Coach des FC Barcelona in einem Interview des Fachmagazins „BIG - Basketball in Deutschland“.