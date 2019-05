Schulen Lehrerverband gegen flexiblen Schulstart Neuregelung für Erstklässler stößt beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband auf Kritik. Vorbereitungszeit sei zu kurz.

Mail an die Redaktion Gleich einschulen oder noch ein Jahr warten? Diese Frage beschäftigt viele Eltern. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband kritisiert die geplante Flexibilisierung Foto: Ralf Hirschberger/dpa

München.Die „hektische Umstellung“ auf einen flexibleren Schulstart bringe die organisatorischen und personellen Planungen an Kitas und Grundschulen durcheinander, teilte der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) am Dienstag in München mit. Eine Umfrage unter Schulleitungen zeige, dass Unruhe und Unmut groß seien. „Der vom Kultusministerium verordnete Einschulungskorridor ist das falsche Signal zur falschen Zeit“, sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann.

Eltern können frei entscheiden

Ab dem Schuljahr 2019/2020 gibt es im Freistaat einen sogenannten Einschulungskorridor, um den Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule zu flexibilisieren. Er gilt für Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden. Bei ihnen dürfen die Eltern nach Beratung und Empfehlung durch die Schulen frei entscheiden, ob ihr Kind im jeweiligen Sommer oder erst ein Jahr später eingeschult wird.

Fehlt Zeit für die Vorbereitung?

Durch die Hektik bei der Umsetzung bleibe den Schulen jedoch kaum Zeit für eine professionelle Vorbereitung, beklagte der BLLV. So könnten aufgrund zahlreicher Rückstellungen mancherorts nicht alle ersten Klassen wie geplant gebildet werden. Außerdem gebe es „erhebliche Probleme“ bei den Kitas, weil diese eigentlich keine Plätze für die zurückgestellten Kinder hätten und die Kinder aufgrund von Personalmangel nicht so fördern könnten, wie es nötig wäre.

