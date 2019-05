Konferenzen Lehrerverband wählt Präsidium Bayerns Lehrer wählen heute ihre Vertreter für die kommenden vier Jahre.

Merken

Mail an die Redaktion Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann. Foto: Peter Kneffel/Archivbild

Würzburg.Rund 600 Delegierte des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) treffen sich derzeit in Würzburg, um politische Linien festzulegen und Präsidium und Vorstand zu bestimmen. Das bisherige Präsidiumsteam um Präsidentin Simone Fleischmann kandidiert laut einer BLLV-Sprecherin erneut - vermutlich als einzige Bewerber. Weitere Kandidaten könnten höchstens spontan dazustoßen. Die Führung des Verbands wird etwa 64 000 Lehrer im Freistaat repräsentieren.

Vor der Wahl soll am Morgen Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sprechen. Am Nachmittag erläutern Personen wie Claudia Roth (Grüne) und Ulrich Kober, Direktor der Bertelsmann Stiftung, ihre Vorstellungen von einem zukunftsorientierten Bildungssystem.

Die Versammlung findet alle vier Jahre statt. Die aktuelle ist die 54. und die achte in Würzburg. Die erste in der Main-Stadt fand laut Verband 1869 statt, also vor 150 Jahren. Die meisten Delegierten bei der Tagung heuer kommen dem Verband zufolge aus Oberbayern. Erstmals seien mehr Frauen als Männer dabei.