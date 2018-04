Bildung Lehrerverband: Tablets kein Ersatz für Bücher in Schulen

Tablet-PCs liegen in einem Gymnasium auf einem Tisch neben Schulbüchern und Schreibutensilien.

München.Anlässlich des Weltbuchtages kommenden Montag (23. April) fordert der Bayerische Philologenverband, den Wert von Büchern im Schulunterricht zu betonen. Bücher seien in einer Welt mit Smartphones und Tablets umso wichtiger, weil Kinder und Jugendliche wegen moderner Medien nicht mehr so vertraut mit längeren Texten seien. Gymnasiallehrer stellten immer wieder fest, dass die Schüler sich schwerer täten, lange Texte aufmerksam und konzentriert zu lesen. „Das Ablenkungspotenzial bei digitalen Medien ist einfach viel zu groß“, sagte Vorsitzender Michael Schwägerl laut Mitteilung am Freitag. Tablets und Smartphones im Unterricht dürften deswegen Bücher nicht verdrängen.