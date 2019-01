Kriminalität Leiche aus Waldstück identifiziert Der 69-jährige Mann wurde Opfer einer Gewalttat. Die Leiche des Laberweintingers wurde an der Grenze zu Tschechien gefunden.

Mail an die Redaktion Polizeikräfte fanden eine Leiche an der deutsch-tschechischen Grenze. Inzwischen ist klar, dass es sich um einen 69-Jährigen aus Straubing handelt. Symbolfoto: Franziska Kraufmann/dpa

Nová Pec.Eine im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet gefundene Leiche ist anhand eines Hüftimplantats identifiziert worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um einen 69-jährigen Mann aus Laberweinting im Landkreis Straubing-Bogen. .

Die unbekleidete Leiche war am 25. November in einem Waldstück in der Nähe der Ortschaft Nová Pec in Tschechien entdeckt worden. Die Obduktion des Mannes hatte damals ergeben, dass er Opfer einer Gewalttat wurde. Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt in Zusammenarbeit mit der Kripo im tschechischen Budweis.

