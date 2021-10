Anzeige

Brände Leiche bei Brand in Mittelfranken entdeckt Ein Toter ist bei einem Brand in Mittelfranken entdeckt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Illustration

Haundorf.Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen in einem Gebäude in Haundorf (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr entdeckte bei den Nachlöscharbeiten die Leiche. Mehr Details waren noch nicht bekannt. Wie es zu dem Brand kam, war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-767380/2