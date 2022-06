Unfall Leiche bei österreichischem Gipfel: wohl deutscher Wanderer

Eine skelettierte Leiche ist auf einem Berg im österreichischen Kleinwalsertal gefunden worden. Es handle sich mit größter Wahrscheinlichkeit um einen Mann aus Baden-Württemberg, der seit dem vergangenen Herbst in diesem Gebiet vermisst wurde, gab die österreichische Polizei am Dienstag in Hirschegg bekannt. Ermittler klären nun die Identität und den Unfallhergang ab.

dpa