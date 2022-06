Landkreis Passau Leiche nach Brand in Einfamilienhaus entdeckt

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Niederbayern ist ein Leichnam unter den Trümmern gefunden worden. Es werde davon ausgegangen, dass es sich um den 70-jährigen Hausbewohner handelt, so die Polizei am Samstag. Der Mann lebte allein in dem Haus in Wegscheid (Landkreis Passau). Die Ursache des Brandes sei noch unklar.

dpa