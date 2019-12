Kriminalität Leichenfund in Augsburg: Wohl Verbrechen Am Sonntag wurde in Augsburg eine Leiche entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen an dem 46-Jährigen aus.

Mail an die Redaktion Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ ist zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa

Augsburg.Ein 46-Jähriger ist in Augsburg nach ersten Erkenntnissen der Polizei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Kriminalpolizei ermittle wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts, teilten die Beamten am Montag mit. Die Leiche sei am Sonntag in einer Wohnung entdeckt worden. Die Hintergründe seien noch unklar. Details nannte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht.

