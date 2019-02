Kriminalität Leichenfund in Roth: Zwei Festnahmen Am Mittwoch wurde ein toter Mann aufgefunden – er war missbraucht worden. Eine Frau und ein Mann wurden nun festgenommen.

Mail an die Redaktion Nach dem Tod des Mannes wurden nun zwei Verdächtige gefasst. Symbolfoto: Weigl

Roth.Nach dem Fund einer nackten Männerleiche im mittelfränkischen Roth sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Eine 32 Jahre alte Frau und ein zwei Jahre älterer Mann werden verdächtigt, den Mann getötet zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weitere Details wollten die Ermittler und die Staatsanwaltschaft am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Nürnberg bekanntgeben. Der getötete 56-Jährige stammt den Angaben nach aus Bamberg. Eine Passantin hatte vergangenen Mittwoch seinen leblosen Körper auf einem geteerten Weg gefunden. Eine Obduktion hatte ergeben, dass er misshandelt wurde.

