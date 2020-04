Anzeige

Leichtathletik Leichtathletik: Über Geister-Meisterschaften nachdenken Angesichts der Corona-Krise schließt auch der Deutsche Leichtathletik-Verband Geister-Meisterschaften nicht mehr aus.

Merken

Mail an die Redaktion Idriss Gonschinska, Generaldirektor im Deutschen Leichtathletikverband (DLV, vor der Presse. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Darmstadt.„Wie viele andere Sport-Veranstalter auch hoffen wir darauf, im Rahmen einer Late Season Titelkämpfe mit Zuschauern durchführen zu können. Sollte dies nicht möglich sein, denken wir darüber nach, eine DM ohne Zuschauer mit reduzierter Anzahl an Mitarbeitern auszurichten“, sagte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung.

Im Verband werden „derzeit verschiedene Optionen diskutiert“, wann die ursprünglich für Anfang Juni in Braunschweig geplanten deutschen Meisterschaften stattfinden könnten. Laut Gonschinska sei momentan das Wochenende 8./9. August als Termin für die Titelkämpfe im Gespräch. „Aber auch hier ist es momentan noch zu früh, um einen konkreten Plan zu nennen“, sagte er.

„Für einen neuen Termin müssen auf der Basis behördlicher Festlegungen und Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes entsprechende Abstimmungen mit der Stadt Braunschweig, dem Niedersächsischen Leichtathletik-Verband und dem Fernsehen getroffen werden“, erklärte der Generaldirektor. Entscheidend sei „letztlich die aktuelle Entwicklung in der Coronakrise“, sagte Gonschinska.