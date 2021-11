Anzeige

Wetter Leichte Schneefälle in Südbayern Oberhalb von 600 Metern fielen im Süden ein bis drei Zentimeter Schnee. Es kann außerdem zu Glätte kommen.

Foto: Armin Weigel/picture alliance/dpa

München.Vom Bodensee bis zur südlichen Frankenalb hat es in der Nacht zum Freitag Neuschnee gegeben.

Oberhalb von 600 Metern fielen dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ein bis drei Zentimeter Schnee, in den Alpen örtlich sogar bis zu fünf Zentimeter.

Am Freitag kann es im Tagesverlauf weiter schneien. Davon könne dann auch Nordbayern betroffen sein. In den nächsten Tagen soll es zu weiteren leichten Schneefällen kommen.

Laut DWD soll der Schnee oberhalb von 700 Metern liegen bleiben. Gerade in den Allgäuer Alpen könne sich so eine Schneedecke bilden. „Es wird winterlich in Bayern“, sagte ein DWD-Sprecher.

Oberhalb von 600 Metern kann es örtlich zu Glätte kommen. Am Morgen waren zunächst noch keine Unfälle bekannt. (dpa)