Soziales Leid und Unrecht früherer Heimkinder wird anerkannt

In der Nachkriegszeit haben Tausende Kinder und Jugendliche in Heimen Unrecht erfahren - auch in Bayern. Sie wurden als behindert oder auffällig eingestuft und geschlagen oder ruhig gestellt. Mit einer Geldpauschale soll ihr Leid anerkannt werden.