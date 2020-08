Anzeige

Umwelt Leidet der Klimaschutz in Ostbayern? Mehr Stromtankstellen, PV-Anlagen, – was ist daraus geworden? Der Regensburger Experte Sterner sagt: Es könnte besser sein.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Solarpaneele und Windanlagen – das sind auch in der Region wichtige Bausteine für den Klimaschutz. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Regensburg.Ein Haus für Umwelt- und Energiebildung in Regensburg, der Anbau einer neuen Energiepflanze im Landkreis Cham, PV-Anlagen im Kreis Schwandorf, energetische Verwertung von Klärschlamm im Kreis Neumarkt – der Klimaschutz stand allerorten weit oben auf der Agenda. Kommunen und Landkreise in Ostbayern hatten eine Vielzahl von Projekten am Laufen. Schmelzende Eiskappen, zunehmende Hitzeperioden, Fridays for Future, darüber diskutierten wir. Bis Corona kam. Das Klima war der Übermacht des Virus nicht gewachsen, alle Aufmerksamkeit umgelenkt. Und doch: Die Verantwortlichen haben die Klimaschutzprojekte in unserer Region tapfer weitergeführt. Es gab nahezu keine Beeinträchtigungen, ergab eine Umfrage der Mittelbayerischen in Ostbayern. Allerdings: Wer darauf gehofft hatte, dass man sich noch mehr dem Klimaschutz gewidmet hätte, der ist weitgehend enttäuscht. Dabei hätte etwa der Regensburger Energieexperte Professor Michael Sterner eine leicht umsetzbare Idee.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ### ##### ########## ###### ##### ######## ### ### ###### #### ###### #######, ##### ### ############ ###. ### ########### ##### ## ################# ####### ### ########## ##: ## ########## ## ######## ##### ############## ############ #############, #### #### ########### ### ### ######## ############## ### ########### ############. ### ##### ########## ### ############ ### ### ######### ##### #####################. ### ##### ### #######- ### ############### ######### ### ### ############## ########## ### ####### ##. #### ### #### ### ### ######## ## #####, #### ### ##### ### ### ############## ########### #####. „### #### ###### ##### ########, #### ### ##### #### ########“, #### #### ############# ######-#### ########. ######## #### ### ### ######## ### ########### ### ####### ### ###### ###########. ## ######### ############ ### #### ##### ### ###### #### ###-###-######## #######, ###### ### ########### #######.

######## ### #-##########

## ########## ###### #-########## ######### (### #### ### #-##### ## #### ###### ### #### ### ##), ### ########## ###### ####, ## „######“, ### ################# #### ### #######- ### #############, #### ############ ######. ### ############## ##### ##### ### ###### ###############: ####### ### ###### ###### #######, ### ######### ### #### ########### ## ############. ## ######### ###### ## #### #### #### ##.### ############### ### ######### ######.

#### ### ######### ########## ####### #### ### ### ########## #### #### ######, ## ### ################# ## ################### ### ### ################ ## ### ####### ############## ## ##########. ### #-########## #### #### ##### ##########. ########, ## ### ###########, ###### ### #### ################ #### ### ### ######## ### ########### ##, #### #### #### ############ ########### ### ### ####### ######## ########## ### ########### ######## #########. ### ######## ### ########## ################### ######. ########## ###### ## ### ## ######## ### ####### ##### ################### #######.

########## #### ## #### ##############. ## ###### ### ############### („####### ######### – ##### ########“) ###### ####### ### #####.

### ########### ########## ###### ######### ############# #### ###### #### ##################. ## ### ############### ### ############# ## ############, ### ########### ### ####### ############## ### ############-####### #### ### ########## ############ ###/### – ##### ## ####, #### ######## #### #######.

## ### #### #### ##### ######

### ### ###### #### ######## ## #####. ## ##### ## ########## ######### ####### #######. ### ########### ############ ###############-####### ### ################### #########: „######### ### #### #### ##### ######. ##### ### #########, #### ### #########.“ ## ###### ##### ##### ###### ### ######, ### ######## ############ ## ############, ########### #### „### ### ###### ### ### ######“ ## ###### ### ## #######. ### ### ### ############### ########## #################### ##### ###, „#### ##### ###### ### #### ######### #####. #### ## ##### ###### ### ### ########### ###############. ### ########## ### ######### ### ###############“, ######## ### ##############.

######## ########## #######, #### ###### ###### ### #### ### #### ############ ########### ##### ############ ## ##### ######. #### #### ## #### #####, „#### ## ###### ### ######### ######### ########, ### #### ########### ########### #### ######“.

#### ######## ######## #### #### ########## ### ##########, ########### ####### ####### ## ###### ### ########### ### #############. „#### ### ##### ### ##### ### #### ### ########## ############ ####, #### #### ### #### #########, #### ### ##### #### ####### #### ################ ###### ####. ### ########## ##### ######, ######### #### ### ####### ############## ### ###### ### ######## ############ ### ############ #### ### ###############.“

####### ### ###### #############

#### ## ###### ##### ####### ### ##### ####. ## ##### #### #### ### ############ ########: ###### ##,# #######, ##### ### ####### ### ##. #### #### #### #### ############# ### ##### ### ########### ########## ### ###### ### ##### ####### ### ######################/#### #####################. ### ####### ### ##### ### ############## „############# #######“ ### ### #### ### ######. ### ####### ### ##########, ####### ##### #################, ##### ### ###########, ###### ###### ### ######### ### ######## ############# #####. ####### ### #### ########### ### ####.

####### ### ###########

### ####### ### ########, ### ######### ################### ######, ### ### ##### ## ##### ######## ######. #### ## ######### #### #### ################## #####, ###### ########## #### ##### ###### ####. ### ####: ########### #### ########### ######### ### ### ######## ############## ######. ### ###### ##### ############ ##### #### ############## ####### ########## ### ###### ##### ########### ### #-#####. #### ######### #### ### ### ######### ######### ######## ### ###### #### ##### ########### ######. „### #### ###### ### ### ###### ######### ##########“, #### ### ########. ##### ###### #### ###### ### ########### ########.

######## ### ## ######### ####### ### ##### ### ############## ## ### #######. ########### ### ############### ###### ### ###### #### ##########, ####### ### ########### ############. ### ### ########### #########, ####### ################ ###### ##### ## #######. ### ######### ##### ### ###### ### ##### ######### #######. ####### ##### ### ################## ### ### ############ ## ######### ###############. #### ### ################### ### ## ################# ########### #### ######### ###### ### ###### ######### ###########.