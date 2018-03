Fussball Leipzigs Coach Hasenhüttl verspricht Bayern „heißes Spiel“ Der FC Bayern München muss im Topspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei RB Leipzig erneut auf Arjen Robben verzichten. Trainer Jupp Heynckes zufolge hat der niederländische Offensivspieler weiter leichte körperliche Probleme. Auch die verletzten Corentin Tolisso und Thiago werden im 900. Liga-Auswärtsspiel der Münchner fehlen. Der Kolumbianer James Rodríguez soll dagegen erstmals nach seiner Wadenverletzung wieder in der Startformation auflaufen.

Merken

Mail an die Redaktion Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl vor dem Spiel. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv

Leipzig.Im Idealfall könnten sich die Bayern mit einem Sieg zum 28. Mal zum Meister krönen. Voraussetzung ist: Schalke und Dortmund gewinnen zuvor ihre Spiele am 27. Spieltag nicht. „Das ist für mich überhaupt nicht relevant“, sagte Heynckes zur Aussicht auf den frühesten Titelgewinn in der Bundesliga-Geschichte: „Ob wir am Sonntag oder eine Woche später deutscher Meister werden, ist sekundär.“

Wenn es alleine nach der Statistik geht, sieht es für die Leipziger im Duell mit dem designierten deutschen Meister schlecht aus. Vier Spiele, vier Niederlagen - und dabei 15 Gegentore. Doch für RB-Coach Ralph Hasenhüttl kommen die Bayern gerade recht, auch wenn sein Team beim umjubelten Einzug ins Viertelfinale der Europa League viel Kraft gelassen hat.

„Es ist ein Unterschied, ob ich den Spielern Szenen vom Tabellenletzten oder vom FC Bayern zeige. Ich verspreche ein heißes Spiel“, sagte Hasenhüttl und äußerte vier Wünsche: „In Gleichzahl das Spiel beenden. Kein Tor kassieren. Irgendwann eins machen. Danach sofort abpfeifen.“ Drei von vier Partien beendeten die Leipziger nach Platzverweisen nämlich in Unterzahl. Zuletzt hatte Innenverteidiger Willi Orban im Hinrundenspiel Rot gesehen.