Gala Leiser Rückblick auf beispielloses Jahr Kein Publikum und viel Abstand: Die Gala „Menschen, die bewegen“ war ebenso außergewöhnlich, wie die zurückliegenden Monate.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Der Newsroom der Mittelbayerischen wurde in ein Studio umfunktioniert. Foto: TINO LEX

Regensburg.Wie kann ein Jahr enden, in dem die Corona-Pandemie das Leben der Menschen beherrscht? Natürlich nicht mit 800 Gästen im voll besetzten Marinaforum. Die Gala „Menschen, die bewegen“, in den vergangenen Jahren das gesellschaftliche Ereignis zum Jahresabschluss in der Region, konnte und dürfte aufgrund der Beschränkungen nicht wie gewohnt stattfinden. Aber brauchte nicht gerade dieses Jahr, in dem die Welt aus den Fugen geraten scheint, eine Einordnung und vielleicht auch einen Blick auf andere Themen, fragten sich die Verantwortlichen im Mittelbayerische Medienhaus. Doch wie kann so etwas ohne große Bühne funktionieren? Im Newsroom, dem Herzstück des Verlagsgebäudes, der kurzerhand zum Studio umfunktioniert wurde! Dort sprachen am Samstagabend Redakteurin Marina Gottschalk und geschäftsführender Chefredakteur Josef Pöllmann zwischen Schreibtischen und Computern mit ihren Gästen über bewegende Geschichten, aber auch heitere Begebenheiten. Viele Zuschauer verfolgten die Gala im Livestream auf Mittelbayerische.de und fühlten sich, wie sie zurückmeldeten, bestens unterhalten und informiert.

Wer hat noch die Sprengung des Wirsing-Turms am Regensburger Ernst-Reuter-Platz vor Augen? Oder den aufsehenerregenden Mordprozess um den gewaltsamen Tod der 26-jährigen Maria Baumer? Und den Besuch des emeritierten Papst Benedikt XVI., der überraschend nach Regensburg reiste, um sich von seinem im Sterben liegenden Bruder Georg zu verabschieden? Bei der Themenauswahl konnten die Verantwortlichen um Alexandra Wildner, Verlagsleiterin Privatkunden, stellvertretende Chefredakteurin Andrea Jakob, Sandra Feil und Martin Kellermeier zeigen, dass dieses Jahr noch viel mehr Facetten hatte als die Sorgen und die Wut über die Pandemie und deren Folgen.

Ausgeklügeltes Hygienekonzept

Corona war vor allem in der Vorbereitung und der Abwicklung der Gala omnipräsent. Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept war notwendig, um alle Beteiligten und die Talkgäste vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Talkgäste wurden erst zeitnah zu ihren Auftritten ins Gebäude geholt und mussten danach rasch wieder den Newsroom verlassen. Für das Technik- und Kamerateam von Mittelbayerische Fingerprint Productions und die Tontechniker von Sugar Veranstaltungstechnik galt Maskenpflicht. Nur vor der Kamera gab es für die Moderatoren und Talkgäste eine Ausnahme. Die galt auch für Markus Engelstädter, Sänger der Showband um Geff Eisenhauer. Er wurde von mannshohen Plexiglasscheiben eingerahmt, um das Umfeld vor virenbelasteten Aerosolen zu schützen. „Wir haben uns selbst strengste Kontrolle bei der Umsetzung der Maßnahmen auferlegt, um niemanden auch nur ansatzweise in die Gefahr einer Ansteckung zu bringen“, sagte Wildner im Vorfeld.

Ohne Publikum, das das Lampenfieber der Moderatoren und Talkgäste mit warmem Applaus beiseite klatschte und bei den mitreißenden Songs von Markus Engelstädter und der Showband, darunter „Imagine“ von John Lennon oder „Don’t stop me now“ von Queen, mitwippte oder in die Refrains einstimmte, herrschte eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Doch die Musiker und die Moderatoren wussten mit dieser außergewöhnlichen Situation gut umzugehen.



Dass der Abend mit Corona eröffnet werden sollte, das stand für die Macher von Anfang an fest. Denn Corona hatte nicht nur das Leben der Menschen in der Region, sondern auch die Arbeit der Medien in diesem Jahr stark geprägt. „Corona war und ist eine riesen Herausforderung“ sagte Pöllmann, bevor in einem Videobeitrag die Journalisten Marianne Sperb, Andrea Jakob, Christian Eckl und Antonia Küpferling zu Wort kamen. Sie schilderten das Bemühen, alle Strömungen rund um das Virus aufzugreifen, Zahlen in Bezug zu setzen und so den Menschen Informationsgrundlagen zu liefern. Mit Prof. Dr. Bernd Salzberger vom Uniklinikum Regensburg war einer der deutschen Topvirologen Gesprächsgast im Newsroom. Man habe damit rechnen müssen, dass irgendwann eine Pandemie auf die Menschen zukomme, sagte er. „Aber wenn sich mich gefragt hätten, ich hätte nicht sagen können, ob dies in den nächsten zehn oder 100 Jahren einmal passiert.“ Salzberger schilderte den Arbeitsalltag auf den Intensivstationen. Dort seien derzeit die Auslastungen durch Corona über dem Level, das im Frühjahr erreicht war und damit die Belastungen für die Pflegekräfte und Ärzte enorm hoch. Ob es denn auch noch eine dritte Welle geben werde, fragte Pöllmann. So ganz Entwarnung geben will Salzberger derzeit nicht. Das komme darauf an, wann der Impfstoff bereitstehe und wie groß die Impfbereitschaft sei, sagte er. Aber auch er sehne die Zeit nach Corona herbei.

Dokumentation über Maria Baumer



Lucki Maurer gehört zu den innovativsten und flippigsten Köchen in Deutschland. Mit seinem Restaurant Stoi und seiner Wagyu-Rinderzucht in Rattenberg hat er es bis in den „Playboy“ geschafft. Mit langem Bart und Haarzopf bringt er auch optisch Rebellion in die Küche und durfte deshalb auch schon für viele Prominente kochen. „Es macht mehr Spaß für Metallica zu kochen als für die Marianische Männercongregation“, verriet er. Als Gastronom erlebt auch er gerade die Auswirkungen der Corona-Krise, wie er im Interview mit Marina Gottschalk schilderte. „Wir waren ausgebucht, jetzt müssen wir andere Wege finden, etwa mit Online-Seminaren.“



Der Mord an der 26-jährigen Maria Baumer aus Muschenried im Landkreis Schwandorf hat die Menschen in der Region acht Jahre lang intensiv beschäftigt. Lange wurde ermittelt, bis nun ab Juli dieses Jahres der ehemalige Verlobte vor dem Landgericht Regensburg auf der Anklagebank saß. Dort räumte er aufgrund der erdrückenden Indizien zwar kurz vor Prozessende ein, seine zukünftige Ehefrau im Wald vergraben zu haben. Dass er sie mit Medikamenten tötete, gestand er nicht. Nach der Verurteilung wegen Mordes zu lebenslanger Haft, bei der auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, haben sich Familienmitglieder des Opfers, die Ermittler und der Staatsanwalt erstmals für eine Videodokumentation vor der Kamera geäußert. Pöllmann stellte die ersten Bilder aus dem Dreiteiler vor, der ab 5. Dezember auf www.mittelbayerische.de zu sehen sein wird.



Eine Nachrichtensensation verbreitete sich im Juni wie ein Lauffeuer in Regensburg: Der emeritierte Papst Benedikt XVI. kam in seine frühere Heimat, um noch einmal an der Seite seines todkranken Bruders Georg zu sein. Dr. Christian Schaller, Leiter des Papst Benedikt Instituts, schilderte diese außergewöhnliche Reise, die auch für ihn selbst überraschend kam. Es habe kein Protokoll gegeben, alles sei spontan und kurzfristig, auch dem Gesundheitszustand des Emeritus geschuldet, geplant worden. „Ich hab schlecht geschlafen in der Nacht“, räumte Schaller ein. Benedikt habe ein Zeichen setzen wollen, wie man einen Sterbenden begleiten sollte. An den fünf Tagen in Regensburg ließ sich der emeritierte Papst immer wieder zu seinem Bruder bringen. Doch er besuchte auch das Familiengrab und noch einmal sein Häusl in Pentling. Dort wurde er von seinen früheren Nachbarn empfangen und ließ sich von Schaller durch die kleine Ausstellung zu seinem Leben und Schaffen führen. Die Reise habe Benedikt XVI. viel bedeutet, sagte Schaller.

Wieder zu Gast war Michael Buschheuer, Vorsitzender von Space Eye. Er sprach über den Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos und wie er mit vielen Helfern aus der Region dort das Leid in dem nun neu errichteten Flüchtlingscamp etwas mildern will. Space Eye unterstützt unter anderem eine von Ehrenamtlichen aufgebaute Schule im Flüchtlingslager. Derzeit werde auch ein größeres Behandlungszentrum aufgebaut und viele warme Sachen in Deutschland gesammelt, um die Menschen im Lager gut durch den Winter zu bringen. Den Oberpfälzern zollte Buschheuer große Anerkennung für ihr Engagement. „Wir sind die Vermittler zwischen den Menschen, die Hilfe brauchen und den Menschen, die helfen wollen.“ Deutschland müsse weitermachen, auch wenn es eigentlich seinen Anteil bei der Aufnahme von Flüchtlingen „einigermaßen erbracht“ habe, sagte Buschheuer. Aber das Problem habe sich dennoch nicht entschärft. „Deshalb sind wir weiter in der Pflicht.“



Der gebürtige Regensburger Markus Stoll ist eigentlich unter seiner Kunstfigur bekannt geworden: Harry G. Doch das Jahr 2020 förderte ganz neue Facetten des bayerischen Grantlers zutage. Stoll drehte seinen ersten Mehrteiler für einen Streamingdienst. „Der Beischläfer“ erinnert an Serien wie „Polizeiinspektion 1“ oder „Münchner Geschichten“. Er habe „wahnsinnigen Respekt“ vor dieser Arbeit gehabt, erzählte er. Dass das Publikum ihn in der Rolle des Charly Menzinger so gut angenommen habe, mache ihn glücklich. Ob der Wahl-Münchner eines Tages in seine Heimatstadt zurückkehren werde, wollte Marina Gottschalk wissen. Er könnte es sich vorstellen, aber die Umstände ließen es gerade nicht zu. „Mein Körper ist in München, meine Familie auch, mein Herz ist nach wie vor in Regensburg“, sagte er.



Der jüngste Talkgast, den die Redaktion in seinem Zuhause in Neumarkt besuchte, war Fabian Schütz. Der 12-Jährige ist großer Fan des Europa Parks. Dort brannte vor zwei Jahren sein Lieblingsfahrgeschäft „Piraten von Batavia“ ab. Fabian schrieb einen Brief an den Park-Eigentümer und spendete 50 Euro für die arbeitslos gewordenen Mitarbeiter der Piratenbahn. Das rührte die Europa Park-Betreiber so sehr, dass sie den Jungen und seine Familie zur Wiedereröffnung der Attraktion einluden. Er durfte mit Sängerin Paola den Startknopf drücken. „Das war unvorstellbar toll!“

Außergewöhnlich auch die Geschichten von Bauingenieur Simon Lehmeyer, der den Wirsingturm sprengte. Ausgerechnet jenen Turm, in dessen Studentenwohnungen er seine Frau kennengelernt hatte. An den Ninja Warrior Parcours wagte sich Lisa Wagner. Sie verfolgte seit Jahren die sportliche Herausforderung am Fernsehgerät und beschloss schließlich selbst, ihre Grenzen auszutesten.

Am Ende der knapp zweistündigen Gala durfte noch einmal die Showband ihr Können zeigen. „Wir standen noch nie so wenig auf der Bühne“, sagte Sänger Engelstädter und verband dies mit dem Wunsch, dass es bald besser werden möge. 2020 – ein herausforderndes, ein spannendes Jahr. Oder, wie Moderatorin Marina Gottschalk sagte: „Ein Jahr, das wir alle nie vergessen werden.“

Die Gala Pläne: Corona zwang uns in diesem Jahr zu einem Plan B. Wenn es die Situation zulässt, soll 2021 aber wieder eine Veranstaltung vor Publikum stattfinden.

Engagement: Unterstützt wird die Sendung von Sponsoren – in diesem Jahr von der REWAG AG & Co. KG, Dr. Robert Eckert Schulen AG und der Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG. Das BMW Group Werk Regensburg kündigte bereits sein Engagement für 2021. Dann kann es auch wieder ein Auto für den guten Zweck geben.