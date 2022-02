Anzeige

Kirche Leiter Papst-Geburtshaus zu Stellungnahme: „tief bewegend“ Im Geburtsort des emeritierten Papstes Benedikt XVI.

Mail an die Redaktion Eine Figur des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Foto: Peter Kneffel/dpa

Marktl.ist dessen neue Stellungnahme als weitere Bestätigung seiner Integrität aufgenommen worden. Die Stellungnahme sei „menschlich und geistlich tief bewegend“, sagte der Theologische Leiter des Geburtshauses in Marktl, Franz Haringer, am Dienstag. „An seiner Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit bestehen für mich nach wie vor keine Zweifel. Benedikt XVI. spricht davon, dass er Gewissenserforschung betrieben habe. Dieselbe Haltung wünsche ich mir von manchen, die in den letzten Tagen harsche und vorschnelle Urteile über ihn gefällt haben.“

Das Papst-Geburtshaus in Marktl präsentiert unter anderem die biografischen Stationen wie theologischen Positionen des früheren Erzbischofs von München und Freising.

Benedikt XVI. hatte in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme bei Missbrauchsopfern seiner Kirche generell um Verzeihung gebeten, Fehlverhalten in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising, das ein vom Bistum beauftragtes Gutachten ihm vorwirft, aber über eine Gegendarstellung seiner Anwälte entschieden bestritten.

