Fussball

Leitl fordert gegen Kiel Leistung wie gegen Nürnberg

Der FC Ingolstadt will im dritten Spiel nacheinander gegen einen Aufstiegskandidaten unbedingt erstmals einen Sieg einfahren. Nach dem 1:1 gegen den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg und dem 0:3 vor einer Woche beim Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf treffen die Schanzer in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) auf den Tabellendritten Holstein Kiel. „Nach der Niederlage in Düsseldorf wollen wir es wieder besser machen und an die Leistung gegen Nürnberg anknüpfen“, sagte Trainer Stefan Leitl am Freitag.