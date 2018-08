Fussball

Leitl fordert vom FC Ingolstadt bessere Chancenverwertung

Der FC Ingolstadt will mit einer verbesserten Chancenverwertung den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde schaffen. „Wenn wir keine Tore schießen, werden wir kein Spiel gewinnen. Das ist die Erkenntnis aus den beiden ersten Spielen. Wir müssen mit den Torchancen, die wir uns erarbeiten, sorgfältig umgehen“, forderte Trainer Stefan Leitl vor dem Gastspiel am Montag (18.30 Uhr) beim Zweitligarivalen SC Paderborn. „Es wird nicht in jedem Spiel so sein, dass wir drei, vier, fünf so hochkarätige Chancen haben wie zuletzt. Manchmal muss auch mal eine reichen.“