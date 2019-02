Fussball Leitl legt in Fürth los: „Erste Mission ist Duisburg“ Stefan Leitl hat sich zum Start seiner Amtszeit beim Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth nicht auf Ziele festgelegt.

Fürth.„Die erste Mission ist Duisburg. Wir wollen die Wende erzwingen und mit einem positiven Ergebnis rausgehen“, sagte der 41-Jährige am Mittwoch in Fürth nach seiner ersten Trainingseinheit mit seinem neuen Team. Der frühere Ingolstädter Coach ist der Nachfolger von Damir Buric. Am Samstag (13.00 Uhr) empfangen die Franken den MSV Duisburg.