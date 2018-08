Fussball Leitl will in Magdeburg mit Ingolstadt die Wende schaffen Trainer Stefan Leitl will mit dem FC Ingolstadt nach dem verpatzten Saisonstart im Auswärtsspiel beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg eine Wende schaffen. Es werde eine andere Leistung zu sehen sein als in der ersten Halbzeit beim Pokal-Aus gegen den Liga-Konkurrenten SC Paderborn, versprach der 40-Jährige vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr). Beide Mannschaften sind noch sieglos, haben nach zwei Ligapartien einen Punkt auf dem Konto.

Merken

Mail an die Redaktion Trainer Stefan Leitl von Ingolstadt steht vor dem Spiel im Stadion. Foto: Armin Weigel/Archiv

Ingolstadt.Das Pokal-Aus sei „abgehakt“, erklärte Leitl. Er feiert in Magdeburg sein Einjähriges als Chef der Ingolstädter Profis. „Die Jungs werden ein anderes Gesicht zeigen“, versicherte Leitl. Beim ersten Auftritt des FCI in Magdeburg überhaupt wird Stefan Kutschke wieder im Angriff beginnen, wie Leitl verriet. Der kantige Mittelstürmer spiele mit „Mentalität“ und habe auch in Paderborn ordentlich agiert. Konkurrent Dario Lezcano habe sich dagegen in den ersten Zweitliga-Partien „für seinen Aufwand nicht mit Toren belohnt“. Kutschke reagierte erfreut: „Das Vertrauen stärkt einen. Jetzt bin ich an der Reihe und muss das zurückzahlen.“

Der Angreifer appellierte am Freitag an seine Teamkollegen: „Wenn wir mit so einer Einstellung wie in Paderborn in Magdeburg spielen, zerfetzen sie uns. Die warten nur darauf. Deswegen hoffe ich, dass es jeder kapiert hat, dass wir mit Leidenschaft kämpfen müssen.“

Fehlen wird neben den Langzeitverletzten auch Marcel Gaus. Der Außenverteidiger fällt wegen einer Bauchmuskelverletzung aus. Mittelfeldspieler Joey Breitfeld wird den Schanzern längere Zeit fehlen. Der 21-Jährige hat einen Kreuzbandriss im Knie erlitten, berichtete Leitl.