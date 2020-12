Anzeige

Bildung Lernplattform Mebis ist ein Totalausfall Weil das Homeschooling versagt, stehen Schüler, Eltern und Lehrer vor einem Berg voller Probleme. In der Koalition kracht es.

von Christine Strasser und den Agenturkorrespondenten

Mit einem Klick hätte der Distanzunterricht im bayerischen Lockdown beginnen sollen. Das funktionierte aber nicht.

München.Es reicht noch nicht einmal für ein ungenügend. Die störanfällige Lernplattform Mebis ist in der Praxis schlicht ein totaler Ausfall. Bayerns Schüler haben heute ihren offiziell letzten Schultag vor den vorgezogenen Weihnachtsferien. Gelernt haben sie in den vergangenen Tagen vor allem eines: Das Kultusministerium hat sich und sie nicht gut auf den Unterricht in einem neuerlichen Lockdown vorbereitet. „Es ist ein absolutes Desaster“, bringt es die Regensburger Mutter von zwei Gymnasiasten auf den Punkt.

