Anzeige

Schulen Lernplattform Mebis startet erneut mit Schwierigkeiten Bei der Lernplattform Mebis hat es am Donnerstag erneut Schwierigkeiten gegeben.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Lehrerin sitzt vor einem Computermonitor mit dem Programm „mebis – Landesmedienzentrum Bayern“. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

München.Aktuell meldeten sich viele Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig an, teilte das Service-Team am Morgen auf Twitter mit. „Dadurch kommt es leider zu langen Wartezeiten.“ Bereits am ersten Tag des Lockdowns am Mittwoch mussten sich die Schülerinnen und Schüler über Mebis ärgern. Es kam zu langen Wartezeiten beim Einloggen. Andere Nutzer flogen kurzerhand wieder aus dem System raus.