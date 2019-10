Parteien Lettenbauer neue Grünen-Chefin in Bayern Die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer ist neue Vorsitzende der bayerischen Grünen – mit 26 Jahren die jüngste bisher.

Mail an die Redaktion Eva Lettenbauer, neue Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, spricht vor den Delegierten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lindau.Auf dem Parteitag am Sonntag in Lindau am Bodensee setzte sich die bayerische Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer mit 63,2 Prozent der Stimmen klar gegen die Kommunalpolitikerin Judith Bogner durch.

Mit 26 Jahren ist Lettenbauer damit die jüngste Vorsitzende in der 40-jährigen Geschichte der bayerischen Grünen. Lettenbauer wurde auf zwei Jahre gewählt und führt die Partei künftig gemeinsam mit dem Co-Vorsitzenden Eike Hallitzky. Die beiden Chefs der grünen Doppelspitze werden abwechselnd jährlich neu gewählt.

Lettenbauer tritt die Nachfolge der langjährigen Chefin Sigi Hagl an. Nach sechs Jahren im Vorstand räumte Hagl ihren Platz, weil sie für den Oberbürgermeister-Posten in Landshut kandidiert. (dpa)

