Sommerreiseverkehr Letzter Schultag vor den Sommerferien - ADAC erwartet Dauerstaus

Mail an die Redaktion Der Freitag vor dem ersten Ferienwochenende sei häufig sogar der staureichste Tag des Jahres, warnte der ADAC Südbayern bereits. −Symbolbild: dpa/Sebastian Gollnow

Den Eltern noch schnell das Zeugnis gezeigt, und schon geht es ab ins Auto: Mit dem Ende des bayerischen Schuljahres an diesem Freitag dürfte es auf den Straßen im Freistaat ab mittags sehr voll werden.

Der Freitag vor dem ersten Ferienwochenende sei häufig sogar der staureichste Tag des Jahres, warnte der ADAC Südbayern bereits. Denn mit Bayern und Baden-Württemberg hätten nun alle Bundesländer zugleich Ferien, der Sommerreiseverkehr erreiche seinen absoluten Höhepunkt. Auch am Samstagvormittag und Sonntagnachmittag seien viele Fernstraßen voraussichtlich dicht.







Besonders im Großraum München und auf den Autobahnen Richtung Süden warnt der ADAC vor Dauerstau, darunter auf der A7, 8, 9 und 99. Und ist man erst mal draußen aus Deutschland, wird es nicht besser: Am Gotthard-Tunnel in der Schweiz, auf der Tauern-Autobahn in Österreich und auf der Brenner-Autobahn nach Italien wird es besonders eng.

− dpa