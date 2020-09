Anzeige

Fussball Letztes Frauen-Heimländerspiel 2020 in Ingolstadt Die deutschen Fußball-Frauen spielen ihre letzte Heimpartie dieses Jahres in Ingolstadt.

Frankfurt.Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf seiner Sitzung am Freitag. Gegner des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist am 27. November in der EM-Qualifikation Griechenland. Vier Tage später ist das abschließende Spiel in Irland angesetzt.

Zuvor trifft die DFB-Auswahl in den zwei anderen Heimspielen am 19. September (14.00 Uhr/ZDF) auf Irland, am 27. Oktober ist in Wiesbaden der EM-Gastgeber England der Gegner.