Ski nordisch Leupold und Gimmler sind deutsche Langlauf-Meister im Sprint Richard Leupold und Laura Gimmler haben die deutschen Meistertitel im Langlauf-Sprint gewonnen.

Mail an die Redaktion Richard Leupold in Aktion. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Oberstdorf.Das Duo setzte sich am Freitag zum Auftakt der Titelkämpfe in Oberstdorf im Allgäu durch. Die Meisterschaften laufen in dem WM-Ort von 2021 noch bis Sonntag. Bei der gleichzeitig in Skandinavien laufenden Ski Tour sind derweil keine deutschen Starter aus dem Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder mit dabei.