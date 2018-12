Fussball

Leverkusens Retsos vor Operation: Tah fällt in Nürnberg aus

Bayer Leverkusens Fußballprofi Panagiotis Retsos muss sich möglicherweise einem operativen Eingriff unterziehen. „Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er operiert wird“, kündigte Trainer Heiko Herrlich am Sonntag an. Der 20 Jahre alte griechische Innenverteidiger Retsos hatte sich in der Europa-League-Begegnung mit Ludogorez Rasgrad (1:1) eine Muskelsehnenverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen.