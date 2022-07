Anzeige

Bundesliga Lewandowski beim zweiten Teil der Leistungstests Robert Lewandowski ist an das Vereinsgelände des FC Bayern München zurückgekehrt. Einige wenige Schaulustige konnten einen kurzen Blick auf den Wagen des wechselwilligen Weltfußballers auf dem Weg in die Tiefgarage erhaschen. Für den 33-Jährigen Lewandowski standen am Dienstag Medizincheck und Leistungstests in München an. Zunächst war der Pole dazu an ein Münchner Krankenhaus gefahren worden, am Nachmittag weilte er beim Club in der Säbener Straße. Seine Rückkehr ins Training wird für diesen Mittwoch erwartet.

dpa

München.Wie für Lewandowski standen am Dienstag auch Untersuchungen bei Manuel Neuer, Thomas Müller, Benjamin Pavard, Leroy Sané und Lucas Hernández an. Müller war bereits am Montag, einen Tag vor den obligatorischen Leistungstests in die Vorbereitung eingestiegen.

Lewandowski will unbedingt zum FC Barcelona wechseln. Die Verantwortlichen beim FC Bayern um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic lehnen dies bislang kategorisch ab.

Medienberichten zufolge planen die Spanier, ein finales Angebot von 50 Millionen Euro Ablöse plus Boni für den Superstürmer einzureichen. Dem Vernehmen nach wäre der deutsche Rekordmeister ab dieser Summe verhandlungsbereit. Wie die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ berichtete, ist Barcelona zuversichtlich, noch in dieser Woche eine Einigung mit den Bayern zu erzielen.

Am Samstag präsentieren sich die Bayern-Stars ihren Fans in der Allianz Arena. Spannend ist die Frage, ob Lewandowski dann noch mit dabei sein wird. Anschließend geht es zu einem einwöchigen Trip in die USA. Als erstes wichtiges Kräftemessen des Sommers steht für den FC Bayern am 30. Juli der deutsche Supercup bei Pokalsieger RB Leipzig an.